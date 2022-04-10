تحالف عزم: الاحتقان السياسي وصل لمديات حرجة

2022/04/10 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد تحالف عزم، اليوم السبت، ان الاحتقان السياسي وصل لمديات حرجة.وقال عضو تحالف عزم محمود حسين القيسي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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