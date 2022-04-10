بالصور.. جماهير الناصرية تنظم تظاهرة أمام مقر اتحاد الكرة

2022/04/10 | 13:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نظمت جماهير نادي الناصرية، تظاهرة أمام مقر الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الاحد.وتظاهرت الجماهير للمطالبة بالسماح لهم بحضور اللقاء والمؤهل الى الدوري الممتاز أمام نادي كربلاء.

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جماهير الناصرية تنظم تظاهرة أمام مقر اتحاد الكرة أولاً على ايرث نيوز.

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