الاطار: التحالف الثلاثي يتصدع بسبب الخلافات على المناصب والمغانم

2022/04/10 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني ،اليوم الأحد، أن التحالف الثلاثي بدء بالتصدع بسبب الخلافات على المناصب الحكومية.

وقال الحياني إن التحالف الثلاثي كان في بداية الامر اغلبية، ولكن تغير الحال وأصبح توافقياً من خلال استقطاب واستمالة بعض النواب من خارج التحالف، مشيراً الى انه بدء بالتصدع، اذ لم يصل عدد الاعضاء الحاضرين في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس الى 160 نائبا.

وعزا الحياني سبب التصدع الى الخلافات على المناصب والمغانم.

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