2022/04/10 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري ،اليوم الأحد، ان الحزب يهدف لتصحيح مسار العملية السياسية بمشاركة القوى الوطنية.

وقالت صبري ان الحزب الديمقراطي يطالب بتولي مرشحه منصب رئاسة الجمهورية من منطلق الاستحقاق الانتخابي وما حققه من مقاعد نيابية وسعيا منه للحفاظ على حقوق اقليم كردستان مضيفة ان الحزب ليست لديه خطوط حمراء تجاه أي طرف وانه لن يكون عاملا معرقلا في العملية السياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صبري: الديمقراطي الكردستاني ليست لديه خطوط حمراء ضد أي طرف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صبري: الديمقراطي الكردستاني ليست لديه خطوط حمراء ضد أي طرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).