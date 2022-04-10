الاتحاد الاسلامي الكردستاني يقاضي حكومة الاقليم

2022/04/10 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كتلة الاتحاد الاسلامي في برلمان اقليم كردستان ،اليوم الأحد، انها ستقاضي حكومة الاقليم على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين.

وأكد رئيس الكتلة شيركو جودت ان الاتحاد الاسلامي سيلجأ اليوم لرفع دعوى قضائية أمام المدعي العام ضد حكومة اقليم كردستان مرفقة بالوثائق اللازمة.

واضاف ان الشكوى تتعلق بعدم ارسال قانون الموازنة الى البرلمان وخلو المصارف من السيولة النقدية وهو ما أدى الى تأخر صرف رواتب ومستحقات الموظفين في الاقليم.

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