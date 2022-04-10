2022/04/10 | 13:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف وزير الداخلية الاسبق باقر جبر الزبيدي اليوم الاحد، عن تحرك اقليمي لحلحلة الانسداد السياسي في العراق.وقال الزبيدي في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “بعد وصول الفرقاء الى طريق مسدود تحرك اقليمي نشط لحلحلة عقد الانسداد وتفكيك جمود الاستعصاء ليقين الاقليمي ان بقاء العراق في الحال الحاضرة سيحوله الى ساحة للتنافس والاستقطاب […]

ظهرت المقالة وزير اسبق يكشف عن تحرك اقليمي لحلحلة الانسداد السياسي..



هذا ما سيحدث بعد شهر رمضان أولاً على ايرث نيوز.

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