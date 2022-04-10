2022/04/10 | 13:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت أغنية أوكرانية للاحتفاء بطائرة "بيرقدار" بدون طيار تركية الصنع في أوكرانيا وخارجها، حيث يروج المسؤولون الأوكرانيون لطائرة "بيرقدار" باعتبارها أحد أكثر الأسلحة فعالية في ترسانتهم - وقد لعبت دورًا في إبطاء التقدم الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو أوكرانيون يغنون لطائرة بيرقدار التركية.. هل قلبت موازين المعركة ضد روسيا؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو أوكرانيون يغنون لطائرة بيرقدار التركية.. هل قلبت موازين المعركة ضد روسيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).