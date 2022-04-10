2022/04/10 | 13:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابات في صفوف المدنيين نتيجة انفجار مخلفات حربية على حدود البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/10 | 13:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابات في صفوف المدنيين نتيجة انفجار مخلفات حربية على حدود البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابات في صفوف المدنيين نتيجة انفجار مخلفات حربية على حدود البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).