«ملاعب محتلة».. كتاب للمدرب العراقي عدنان حمد

2022/04/10 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر، اللاعب العراقي السابق عدنان

حمد، مدرب المنتخب الأردني الأول لكرة

القدم كتاباً جديداً بعنوان «ملاعب

محتلة»، تولى مهمة تحريره الصحفي

العراقي الرياضي والأكاديمي الدكتور

هادي عبد الله.

ويروي حمد قص

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