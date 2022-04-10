2022/04/10 | 13:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كادت زوجة “متسرّعة” أن تتهم زوجها بالخيانة وتطلب الطلاق، بعدما توصلت بإشعار مخالفة ارتكبها زوجها خلال قيادة سيارته في تركيا.وكان إشعار المخالفة مرفوقا بالصور التي التقطها رادار مراقبة السرعة في إحدى شوارع مدينة إسطنبول التركية.وراودت الزوجة شكوك الخيانة بعدما لمحت وجود شخص ثان بجانب زوجها في المقعد الأمامي.وما زاد غضب […]

ظهرت المقالة اتهمته بالخيانة..



“رادار سرعة” كاد أن ينهي علاقة زوجين في تركيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهمته بالخيانة.. “رادار سرعة” كاد أن ينهي علاقة زوجين في تركيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهمته بالخيانة.. “رادار سرعة” كاد أن ينهي علاقة زوجين في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).