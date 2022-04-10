السليمانية.. موظفو وعمال البلدية والبيطرة يتظاهرون ويضربون عن العمل

2022/04/10 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ موظفو عدد من الدوائر في محافظة السليمانية ،اليوم الأحد، بالاضراب والتظاهر احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.

وذكرت مصادر محلية ان عمال البلدية بدأوا اضرابا عن العمل وقاموا بالتظاهر مما تسبب باغلاق الطريق الواصل بين السليمانية وقضاء دوكان.

وفي السياق ذاته أعلن الموظفون في مديرية البيطرة بالمحافظة الاضراب عن العمل على خلفية عدم تسلمهم رواتب شهري شباط وآذار الماضيين.

وكانت حكومة اقليم كردستان قد أعلنت قبل يومين انها ستشرع بتوزيع رواتب شهر آذار المتأخرة على وفق جدول زمني.

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