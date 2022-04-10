عبد اللهيان: طهران ستواصل مسار الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم وجيد

2022/04/10 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ،اليوم الأحد، إن طهران ستواصل مسار الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم وجيد، في إشارة إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن عبد اللهيان قوله ان طهران تعمل على إزالة العقوبات بشكل مستدام مطالباً كافة المؤسسات والأجهزة في البلاد ببذل جهودها لجعل العقوبات تفقد مفعولها، وفق تعبيره.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث باستمرار عن حسن النية، لكن من الضروري أن يثبت ذلك عن طريق إصدار أمر لإزالة العقوبات.

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