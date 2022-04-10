الناتو: يضع خططا عسكرية جديدة لمواجهة اي تحد روسي

2022/04/10 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف أمين عام الناتو ،اليوم الأحد، عن أن الحلف يضع خططا عسكرية جديدة لمواجهة أي تحد روسي في المستقبل.

وقال الأمين العام ينس ستولتنبرج أن الناتو في خضم تحول جوهري ومهم للغاية بسبب أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واعتبر في مقابلة مع صحيفة التلغراف البريطانية أن ما يراه العالم الآن واقع جديد للأمن الأوروبي، لافتاً الى ان الناتو طلب حاليا من قادته العسكريين تقديم خيارات لما يسمى إعادة ضبط خطة للتكيف على المدى الطويل.

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