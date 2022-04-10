الشلامجة تشعل انتفاضة بصرية وتهديد شعبي للحكومة بخطوات أكبر

2022/04/10 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي ،اليوم الأحد، ان أبناءَ المحافظة هددوا الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ لاتُحمد عقباها في حال كان فتحُ منفذ الشلامجة لمدة محددة.

واضاف ان أبناء البصرة وجهوا تهديدا الى الحكومة المركزية في حال تم تحديدُ مدة معينة لفتح المنفذ، فانهم سيغلقون جميع منافذ البصرة مع الدول الخارجية والعالم البحرية والبرية، إضافة الى منع التصدير النفطي الذي يقدر بـ 4 ملايين برميل، مبينا ان سياسة تجويع أبناء الجنوب مازالت سٌنّة تمارسها الحكومة.

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