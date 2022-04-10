افتتاح مختبر هو الأول من نوعه في ديالى

2022/04/10 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – واع - ثائر هادي أعلنت جامعة ديالى، اليوم الأحد، عن افتتاح المختبر النفسي المعاصر الأول من نوعه على مستوى محافظة ديالى، فيما أشارت إلى أن المختبر يضم منظومة فيينا للمقاييس التي تخدم عدداً من المجالات العصبية والنفسية والسريرية واللياقة البدنية.وقال رئيس الجامعة في كلمته خلال الندوة التعريفية بالمختبر، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "افتتاح المختبر النفسي المعاصر الذي يحتوي على منظومة فيينا للمقاييس يمثل انتقالة نوعية في مجال الارتقاء بالبحث العلمي على مستوى السرعة ودقة النتائج التي تتوصل اليها تلك الابحاث لما لهذه المنظومة العالمية من ايجابيات".وأضاف، أن "أهم الايجابيات التي تتصف بها المنظومة العالمية هي امكانية استخدام مقاييسها في مختلف التخصصات ويمكن ان تقدم الخدمات لكل الوزارات ولا تقتصر خدماتها على وزارة التعليم".ودعا الباحثين والطلبة الى "استثمار هذه المنظومة في انجاز أبحاثهم التخصصية وترصين نتائجها"، مثمنا "جهود عمادة كلية التربية الأساسية وكل الذين عملوا على استكمال اجراءات افتتاح هذا المختبر من أجل خدمة مسيرة البحث العلمي".من جانبه، أكد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية عامر محمد ابراهيم، "اهمية استحداث برامج الدراسات العليا في كلية التربية الاساسية والتي تنسجم وتتلاءم مع ما يوفره المختبر النفسي المعاصر من خدمات علمية"، مشيراً الى "ضرورة تشكيل وحدة متخصصة بالمختبر النفسي".بدوره ، أوضح عميد كلية التربية الأساسية الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ناصر راشد، أن "افتتاح هذا المختبر جاء تلبية لحاجة الباحثين ومواكبة للتطور الحاصل على مستوى المقاييس النفسية في العالم".واشار إلى، أن "منظومة اختبارات فيينا صممت لتخدم عدداً من المجالات اهمها مجال التوظيف وتطوير الموظفين والتوجيه المهني، في مجال القضايا العصبية والنفسية والسريرية، ومجال فحص وتقيوم اللياقة البدنية ضمن علم النفس المروري، ومجال فحص وتقيوم القدرات الشخصية في علم النفس الرياضي، ومجال المشاريع البحثية كافة بمختلف الوزارات".

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