نائبة تتهم وزارة النفط بإيقاف المصانع ومحاربة الصناعات والاستثمارات الناشئة

2022/04/10 | 14:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت النائبة زهرة البچاري، اليوم الاحد، ان سياسة وزارة النفط الخاصة برفع أسعار الوقود ممنهجة وجاء الوزير الحالي لتطبيقها لإيقاف المصانع ومحاربة الصناعات والاستثمارات الناشئة.وقالت البچاري في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز ان “الارتفاع الاخير في أسعار الوقود المجهز لمعامل الاسفلت ( المؤكسد) سيأتي بالتالي على عرقلة المشاريع المحلية وفشلها تدريجيا”.واضافت […]

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