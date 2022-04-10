2022/04/10 | 14:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، واحدة من عدة مشاهير يروّجون لحبهم للمكمّل الغذائي "الكولاجين".لكن هل يعمل حقًا، وهل هناك دليل على أنه مفيد لبشرتنا؟ تحدثنا إلى الدكتور منيب شاه، الطبيب الشهير على "تيك توك"، حول صيحة الجمال الشائعة.يقول الدكتور شاه، "الكولاجين هو البروتين الوفير الموجود في الأدمة، والذي تكتسب الأدمة حجمها منه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يروّج له المشاهير.. طبيب يكشف حقيقة صيحة الجمال الشائعة "الكولاجين") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يروّج له المشاهير.. طبيب يكشف حقيقة صيحة الجمال الشائعة "الكولاجين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).