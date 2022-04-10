ااسعودية تزف بشرى للحجاج القادمين من خارج مكة

2022/04/10 | 14:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يكون هناك أي دولة مستثناة من أداء الحج.

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