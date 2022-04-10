2022/04/10 | 14:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم مدينة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن شخصين قتلا وأصيب عدد آخر بجروح، الأحد، في بلدة ديرهاشي التابعة لثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صافرات إنذار كل دقيقة.. روسيا تكثف القصف على شرق أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صافرات إنذار كل دقيقة.. روسيا تكثف القصف على شرق أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).