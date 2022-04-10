2022/04/10 | 14:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على عدد من المتسللين اثناء محاولتهم عبور الحدود بصورة غير شرعية.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز ان “مفارز الفوج الثالث تمكنت من إلقاء القبض على (22) متسللاً من حملة الجنسية الباكستانية خلال محاولتهم العبور بطريقة غير شرعية في قاطع المسؤولية، وضبطت بحوزتهم مادة مخدرة”.واضاف […]

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