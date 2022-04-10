الدفاع المدني تخمد حريقاً في دور التجاوز ببغداد

2022/04/10 | 14:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن إخمادها حريقاً في دور التجاوز ببغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل أربع منازل سكنية تجاوز مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الشالچية مجمع السكك ببغداد".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع انقذت عدداً من المواطنين مع تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي نتيجة استنشاق الانبعاثات الغازية المصاحبة للحريق بالتزامن مع عمليات إخلاء الدور السكنية المجاورة تحسباً لامتداد النيران واتساع الحادث"، مشيراً الى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من الاخماد الكامل بدون تسجيل خسائر بشرية".

ولفت الى انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بناءً على طلب الدفاع المدني لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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