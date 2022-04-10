2022/04/10 | 14:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوصلوا لهم رسائل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار الشيعي يكشف اهداف عقد قياداته مع عدد من السفراء في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار الشيعي يكشف اهداف عقد قياداته مع عدد من السفراء في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).