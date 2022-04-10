مصادر فلسطينية: مقتل سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

2022/04/10 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد المواطنة التي أطلق الاحتلال النار عليها في حوسان"، موضحة أن ذلك أدى إلى "قطع في شريان الساق وخسرت كمية كبيرة من الدم".

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