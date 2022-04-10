الميزان التجاري بين العراق وايران.. 89% مائل لصالح طهران و11% فقط  لصالح بغداد!

2022/04/10 | 15:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

في بيانات لم تقتصر على كشف حجم الصادرات الايرانية الى العراق فقط بل ذهبت الى كشف حجم التبادل التجاري بين البلدين، أوضحت ارقام كشفتها بيانات ادارة الجمارك عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين العراق وايران قرابة 9.27 مليار دولار، صدرت ايران الى العراق بـ8.22 مليار دولار، واستوردت منه بـ1.05 مليار دولار فقط.

ونقلت صحيفة “فايننشال تريبيون” الايرانية الناطقة باللغة الانكليزية عن بيانات ادارة الجمارك الايرانية، ان “حجم الصفقات التجارية الايرانية مع 15 دولة مجاورة خلال الشهور الـ11 الماضية حتى شهر شباط/فبراير الماضي، بلغ 92.26 مليون طن وذلك بقيمة 46.25 مليار دولار”.

ونقل التقرير عن بيانات ادارة الجمارك الايرانية اشارتها الى ان “دولة الامارات هي اكبر شريك تجاري لايران بحجم 21.3 مليون طن بقيمة 18.8 مليار دولار، وتأتي تركيا من بعدها بـ 18.78 مليون طن بقيمة 10.31 مليارات دولار.

اما العراق، بحسب البيانات الايرانية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري معه 30.36 مليون طن بقيمة 9.27 مليارات دولار، فيما كانت صادرات ايران الى العراق بواقع 28.02 مليون طن وقيمتها 8.22 مليارات دولار، ليكون اكبر واجهاته التجارية، مايشير الى ان العراق كانت حصته من التبادل التجاري مع ايران تصدير اكثر من مليار دولار بقليل فقط، فيما استورد منها باكثر من 8 مليار دولار.

وبذلك يكون الميزان التجاري بين العراق وايران، مائل بنسبة 89% لصالح ايران، و11% فقط لصالح العراق.

وجاءت تركيا بعد العراق في تلقي الصادرات الايرانية، وذلك بواقع 15.3 مليون طن والتي تبلغ قيمتها 5.61 مليارات دولار، ثم دولة الامارات بـ 9.84 ملايين طن بقيمة 4.23 مليارات دولار، وتلتهما افغانستان بـ 3.85 ملايين طن بقيمة 1.66 مليار دولار، ثم وباكستان بـ 2.63 مليون طن بقيمة 1.13 مليار دولار.

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