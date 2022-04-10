2022/04/10 | 15:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً للقيادات الأمنية والعسكرية، بحضور السيدين وزيري الدفاع والداخلية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة ايرث نيوز انه “جرى خلال الاجتماع بحث سير تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، ومتابعة العمليات الأمنية التي تلاحق فلول داعش المنهزمة وتطهير أوكارها، فضلاً […]

ظهرت المقالة الكاظمي يرأس اجتماعاً للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يرأس اجتماعاً للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يرأس اجتماعاً للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).