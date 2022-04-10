كيف نقلم التناقضات بين نضالات توجب التحالف والوحدة - سعيد مضيه

2022/04/10 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه كيف نقلم التناقضات بين نضالات توجب التحالف والوحدة ؟في لقاء تشاوري على برنامج زوم يقدمه المنبر الديمقراطي التقدمي الفلسطيني تناوب أربعة ممثلين لفصائل اليسار الفلسطيني الإدلاء برؤاهم في إنهاء تشتت اليسار وتعزيز نفوذه الاجتماعي والسياسي، بعد ان تجلى انحسار نفوذه في المجتمع الفلسطيني.



شارك بتقديم مقترحاتهم أفراد يساريون .



لم يحاول احد ان يشبك مع متحدث سابق أو ينقد طروحاته.



أحيانا تتحكم المساير ......





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