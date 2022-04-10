الرشيد يعلن اطلاق التطبيق الخاص بالتقديم على السلف الشخصية للموظفين

2022/04/10 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن إطلاق التطبيق الخاص بالتقديم على السلف الشخصية الموظفين

وأوضح المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "أطلق التقديم على السلف الشخصية للموظفين والبالغة 10 مليون دينار كحد أعلى".

وأضاف انه " بإمكان الموظفين على الملاك الدائم والموطنة رواتبهم لدى المصرف التقديم من خلال الرابط او تطبيق مصرف الرشيد"، مبيناً انه "الا يوجد وسيط بين المصرف والمستفيدين".

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