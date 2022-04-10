الكاظمي يشدد على رفع مستوى الانتباه والتركيز الأمني خلال شهر رمضان

2022/04/10 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، على رفع مستوى الانتباه والتركيز الأمني خلال شهر رمضان المبارك وتكثيف الجهد الاستخباري.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ” ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، بعد ظهر اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً للقيادات الأمنية والعسكرية، بحضور السيدين وزيري الدفاع والداخلية.

وجرى خلال الاجتماع بحث سير تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، ومتابعة العمليات الأمنية التي تلاحق فلول داعش المنهزمة وتطهير أوكارها، فضلاً عن إجراءات حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتركيز الجهد الاستخباري وحصيلة نتائجه.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بأداء قواتنا المسلحة البطلة، وتنامي قدراتها التنفيذية، وتسارع مؤشرات بناء القدرات الأمنية والعسكرية.

وشدد خلال الاجتماع على سابق توجيهاته برفع مستوى الانتباه، والتركيز الأمني خلال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجهد الاستخباري، وحماية المواقع الحيوية، والبنى التحتية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن تعزيز دور قواتنا المسلحة والارتقاء بأدائها يتطلب بذل المزيد من الجهد، وتكريس أحدث الطرق والوسائل التقنية والتدريبية.

وتقرّر خلال الاجتماع اعتماد إجراءات تعزيز القدرات والإمكانات العسكرية، وتهيئة المعسكرات النموذجية خارج المدن واستكمال تجهيزها، فضلاً عن مواكبة التطور التكنولوجي في الجانب التسليحي، وتعزيز المشاركات في المعارض الدولية والنشاطات العالمية في هذا الشأن.

وأقرّ الاجتماع جملة مقررات تهدف إلى تعزيز مستوى أداء القواعد الجوية وتأهيلها من النواحي كافة؛ لتكون بمصاف أفضل القواعد الجوية لجيوش العالم، وتأهيل مخازن الأعتدة المستخدمة حالياً والارتقاء بمواصفاتها حسب الحاجة إليها، فضلاً عن تكثيف الإجراءات المعززة لبقية الصنوف الساندة والأساسية لرفع الأداءين الأمني والعسكري.

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