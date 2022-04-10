العراقي جيستن ميرام يقص شريط أهدافه بالدوري الأمريكي

2022/04/10 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح العراقي جيستن ميرام، بالعودة إلى تسجيل الأهداف في الدوري الأمريكي، بعد أن أحرز الهدف الأول لفريقه ريال سالت ليك في مرمى ضيفه تورونتو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، فجر اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من البطولة.

وتمكن ميرام، من تسجيل أول أهدافه هذا الموسم، بطريقة جميلة، إثر مراوغته لأكثر من لاعب ومن ثم التسديد من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، واشترك ميرام في هذه المباراة حتى الدقيقة 75.

وكان لاعب المنتخب العراقي جيستن ميرام، قد تجاوز في الجولة الماضية ال 300 مباراة في الدوري الأمريكي للمحترفين، ليضيف له رقماً جديداً في مشواره الاحترافي.

ويحتل ريال سالت ليك الترتيب الثالث في القسم الغربي من الدوري الأمريكي برصيد 12 نقطة، خلف المتصدر لوس انجلوس إف سي (13) والوصيف لوس آنجلوس جالاكسي بفارق الاهداف.

المصدر: KOOORA

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