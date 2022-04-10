2022/04/10 | 15:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: grxlzce6zBk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي_قار.. أبناء الناصرية يطلقون حملة لتنظيف أغلب شوارع وأحياء المدينة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي_قار.. أبناء الناصرية يطلقون حملة لتنظيف أغلب شوارع وأحياء المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).