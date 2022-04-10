"ما حدث مذبحة".. مراسل CNN من داخل محطة قطار أوكرانية تعرضت لقصف روسي

2022/04/10 | 15:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إجلاء الناجين من هجوم محطة قطار كراماتورسك من المنطقة. حيث أسفر الهجوم الصاروخي الروسي عن مقتل 52 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.في ذلك الوقت حثت السلطات في هذا الجزء من أوكرانيا جميع المدنيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، على المغادرة في أسرع وقت ممكن بسبب مخاوف من الاعتداء الروسي.وفي تقرير بن ويدمان كبير مراسلي CNN الدوليين، من داخل محطة القطار في مدينة كراماتورسك المزيد من التفاصيل.

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