حريق يلتهم دور التجاوز ببغداد.. وفتح تحقيق في الحادثة

2022/04/10 | 15:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية.

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