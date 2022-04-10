2022/04/10 | 15:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشرك كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجناح الويلزي غاريث بيل لمباراة خيتافي بديلا عن كريم بنزيما قبل ربع ساعة من نهايتها، وتم استقبال اللاعب بصافرات الاستهجان.وكان أنشيلوتي قد أعرب قبل مباراة خيتافي عن أمله في أن يقوم جمهور البرنابيو بتوديع بيل بطريقة جيدة وبشكره على أهدافه وما ساهم به في دورة مدريد […]

ظهرت المقالة رد فعل “منبوذ ريال مدريد” على صافرات الاستهجان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد فعل “منبوذ ريال مدريد” على صافرات الاستهجان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد فعل “منبوذ ريال مدريد” على صافرات الاستهجان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).