زيادة مزيفة.. هكذا ارتفعت قيمة الروبل الروسي مجددا

2022/04/10 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى خبراء أن الارتفاع في سعر العملة الروسية "الروبل" في الأسابيع الأخيرة جاء بسبب "التلاعب" الذي قامت به الحكومة وسرعان ما ستنتهي آثار هذه الزيادة قريبا

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