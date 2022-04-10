التجارة: تم نقل 150 الف طن من الحنطة المستوردة خلال الاشهر الثلاثة الماضية

2022/04/10 | 15:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن كمية الحنطة المستوردة في الأشهر الثلاثة الماضية، فيما أشارت الى امكانية استخدام القطارات في نقل المواد الغذائية بين المحافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون إن “الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الشركة العامة للنقل البحري البري التابعة لوزارة النقل والشركة العراقية للنقل إحدى شركات القطاع المختلط، تم نقل 150 الف طن من الحنطة”، مبيناً، أنه “لأول مرة يتم نقل المواد بسرعة متناهية، وهذا يعد مؤشراً على أن التعاون يحقق الانجاز”.

وأضاف، أن “الأيام المقبلة ستكون قاصرة على اقرار قانون الأمن الغذائي وتوقيع اتفاقات كبيرة لتوريد المواد”، لافتاً الى “الحاجة لدخول قطارات كواسطة نقل الى المحافظات”.

وتابع ان “هناك دراسة في عدة اجراءات واتجاهات لغرض عمليات المناقلة عندما يتم توقيع العقد الخاص بتوفير الخزين الستراتيجي الذي أقره مجلس الوزراء”.

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