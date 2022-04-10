الشبلي يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني

2022/04/10 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير النقل ناصر الشبلي ،اليوم الأحد، على أهمية رفع الحظر وضرورة تطبيق شروط السلامة في الطيران.

وذكر بيان للوزارة، “ترأس وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً بحضور مدير سلطة الطيران المدني الكابتن نائل سعد عبد الهادي ومدير شركة الخطوط الجوية العراقية السيد عباس عمران ومنظمة الأياتا لبحث رفع الحظر الأوروبي عن الطائر الأخضر في الأجواء الأوروبية.

وأكد معالي الوزير خلال الاجتماع: على أهمية رفع الحظر وضرورة تطبيق شروط السلامة في الطيران وأهمية اجتياز تدقيق الإيكاو، مبدياً بعض الملاحظات والعمل على تطبيقها لتجاوز العقبات وحلحلة المشاكل أمام هذا الملف الحساس بأسرع وقت ٍ ممكن لاستعادة الثقة أمام الدول الأوروبية والعالم أجمع بتقنية وتطوير الخطوط الجوية العراقية.

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