وجبة ثانية من اسر ارهابيي “داعش” تصل الانبار

2022/04/10 | 15:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الاحد ، بوصول وجبة ثانية من اسر داعش الى الانبار، والتي كانت تسكن في مخيم الهول السوري.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “مدن الانبار شهدت وصول 25 اسرة من ارهابيي داعش تم نقلهم من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في الموصل ومن ثم الى مدن المحافظة”.[…]

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