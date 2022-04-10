توخيل: وجدنا ما يجعلنا أقوياء أمام الريال

2022/04/10 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةقال الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، إنه يتعين على الفريق فعل ما يجعله قويا، حينما يحل ضيفا على ريال مدريد الإسباني في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن مدرب تشيلسي أشاد بلاعبيه بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على ساوثهامبتون (6-0) أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وخسر تشيلسي، حامل اللقب الأوروبي في الموسم الماضي، (1-3) أمام ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الثمانية، وجاءت تلك الهزيمة بعد أخرى قاسية أمام برينتفورد في بطولة الدوري بنتيجة (4-1).

وكان توخيل قد وجه خطابا شديد اللهجة للاعبيه يوم الخميس الماضي، الأمر الذي انعكس عليهم بالإيجاب في مواجهة ساوثهامبتون.

وكان المدير الفني الألماني لتشيلسي، قد أكد أن آمال الفريق في التأهل من دور الثمانية انتهت عقب الخسارة يوم الأربعاء الماضي أمام ريال مدريد، لكنه الآن أبدى رغبته في أن يقدم فريقه كل ما لديه في مواجهة العودة في ملعب "سانتياجو برنابيو".

وقال توخيل: "كان من المهم أن نعيد تسوية الأمور، لكننا جئنا بعد سلسلة طويلة من المباريات، ثم كانت لدينا فترة التوقف الدولي، ثم 5 أيام أخرى ولم نعد نشعر بنفس الشعور".

وأضاف: "كان ذلك تحولا ضخما، لم يكن هناك أي داعٍ لتغيير كل شيء، لكنها كانت لحظة لنا، كان يخالطني شعور بضرورة إخبار اللاعبين بالحقيقة وأن أقول رأيي بصدق، هذا ما أشعر به".

وختم توخيل: "يتعين على اللاعبين الارتقاء إلى مستوى وطريقة لعبنا، وقد فعلوا ذلك بطريقة مذهلة.



لذلك الآن علينا المضي قدما، لأننا وجدنا ما يجعلنا أقوياء وهذا دليل آخر على أنه يمكننا المواصلة أمام الريال".

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