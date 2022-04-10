الصحراء، المغرب، الجزائر ومسألة الحياد - عذري مازغ

2022/04/10 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ عندما كنت في المغرب، أكتب خاطرة، واقرأها على رفاقي، لم اكن اضع عنوان، كان لي صديق يقترح نشر الخاطرة في موقع ما بالمغرب وكان رفيق آخر مغرم بكتابات محمد شكري هو من كانت له موهبة معينة في وضع العنوان بالشكل الذي: كل خواطري المنشورة في الجرائد الوطنية بالمغرب لم اكن انا من وضع عنوانها بل صديقي المغرم بمحمد شكري، اليوم أيضا اكتب عن شجون سياسية حول الصحراء، لكن يبقى العنوان هو الوحيد الذي لا أستطيع اختي ......





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