2022/04/10 | 15:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المدير التنفيذي للشركة الإيرانية لهندسة وتطوير الغاز، رضا نوشادي، عن ربح دعوى قضائية ضد شركة فرنسية ( صفرة غاز) بقيمة 39 مليون يورو (نحو 42 مليون دولار).وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أشار رضا نوشادي إلى أن “الشركة الفرنسية وبعد إعادة فرض الحظر لم تف بتعداتها بالعقد المبرم مع الشركة الايرانية”، موضحا […]

ظهرت المقالة إيران تربح دعوى قضائية ضد شركة فرنسية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تربح دعوى قضائية ضد شركة فرنسية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تربح دعوى قضائية ضد شركة فرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).