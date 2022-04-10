صور جديدة لقافلة عسكرية روسية أكثر طولا بأضعاف سابقاتها.. هل تغير مسار الغزو؟

2022/04/10 | 15:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة لشركة “ماكسار” ما يبدو أنه قافلة عسكرية روسية بطول ثمانية أميال شرق مدينة خاركيف الأوكرانية.

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