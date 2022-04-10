2022/04/10 | 15:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرئته من كافة الاتهامات الموجهة ضده .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يعلق على قرار القضاء العراقي بحق رافع العيساوي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يعلق على قرار القضاء العراقي بحق رافع العيساوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).