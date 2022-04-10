مبابي عن ميسي ونيمار: أمر مخز أن يحدث ذلك الآن

2022/04/10 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان، أن الانسجام الحاصل مؤخرا مع زميليه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، بالأمر المخز لأنه تأخر حتى اقتراب نهاية الموسم.

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