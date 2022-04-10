قصف روسي “يدمر بالكامل” مطار دنيبرو في أوكرانيا

2022/04/10 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض مطار دنيبرو، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا، لقصف روسي جديد ،اليوم الأحد، أدى إلى “تدميره بالكامل”، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فالنتين ريزنيتشنكو على تطبيق تلغرام “هجوم جديد على مطار دنيبرو، لم يبق منه شيء، المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت، والصواريخ لا تزال تتساقط” مضيفا “نعمل على إحصاء الضحايا”.

المصدر: AFP

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