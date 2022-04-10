الكاظمي يترأس اجتماع المجلس الوزراي للطاقة ويصدر عدة توجيهات

2022/04/10 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عقد المجلس الوزراي للطاقة، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مصدرا عدة توجيهات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، خصص لمناقشة وضع الطاقة الكهربائية، وأعمال الصيانة المطلوبة، وآليات توفير الوقود والتخصيصات المالية، فضلاً عن الخطط الأمنية اللازمة لحماية أبراج الطاقة".

وأضاف "وقدم المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة شرحاً مفصلاً عن وضع المنظومة الكهربائية، والاحتياجات المطلوبة، وما تم تنفيذه من التوجيهات التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء في الاجتماعات السابقة بخصوص الكهرباء".

وشدد الكاظمي بحسب البيان على "أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها للمواطنين الأولوية القصوى، ووجه سيادته بضرورة العمل على مدار الساعة لمعالجة أي خلل يطرأ على المنظومة الكهربائية، وأن تكون هناك دوماً حلول حاضرة لأي أزمة طارئة، وجدد سيادته توجيهاته السابقة بخصوص تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لتلبية كل متطلبات الكهرباء من الوقود والمحولات وحماية أبراج الطاقة، وبما يسهم في توفير التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف القادمة والتخفيف عن كاهل المواطنين".

وجرى خلال الاجتماع "التأكيد على إكمال التنسيق مع الجانب الإيراني، بخصوص توفير الغاز الإيراني لاستمرار معدلات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف".

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