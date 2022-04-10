2022/04/10 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن الاطاحة باربعة إرهابيين ومداهمة مخبأ تحت الارض يضم اسلحة واعتدة في محافظتين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعمليات نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وشُعبْ استخبارات الفرقتين العاشرة والسابعة من مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 39 ولواء المشاة الآلي 30 وفصيل استطلاع عمليات سامراء وقوة من الالوية المذكورة، اسفرت عن القاء القبض على اربعة ارهابيين".

وبينت أنه "تم القبض على ثلاثة منهم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين والاخر في الرمادي بمحافظة الانبار

وهم من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".

وأوضحت أن "قوة من الفرقة السابعة قامت بمداهمة مخبأ تحت الارض يضم برميل بلاستك كبير يحتوى على

هاون 60 ملم، 9 قنابر هاون مهداد، 65 اطلاقة عتاد 12.5 ملم، 45 اطلاقة عتاد للقناصة، وذلك في صحراء الجزيرة شمالي القائم بالانبار".

وأكدت أنه "جرى بعدها تسليم الارهابيين الى جهات الطلب، في حين تكفلت مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

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