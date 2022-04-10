البرلمان الإيراني يعلن شروطًا لأمريكا من أجل إحياء الاتفاق النووي

2022/04/10 | 16:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون، الأحد، شروطًا باعتبارها ضمانات لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الغربية.

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