رسمياً.. رفاق ريبين سولاقا في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل

2022/04/10 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توج فريق بوريرام يونايتد، بلقب الدوري التايلندي بكرة القدم، اليوم الاحد.ويلعب في صفوف بوريرام، مدافع المنتخب الوطني العراقي ريبين سولاقا.وتغلب بوريرام يونايتد على نونج بوا بيتشايا بثلاث أهداف دون رد في الجولة قبل الاخيرة من البطولة.وبهذا التوويج ضمن رفاق ريبين سولاقا المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.وحصد بوريرام […]

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رفاق ريبين سولاقا في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل أولاً على ايرث نيوز.

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