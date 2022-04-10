"لم يبق منه شيء".. قصف روسي يكتسح مطار دنيبرو

2022/04/10 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مطار دنيبرو، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا، لقصف روسي جديد، الأحد، أدى إلى "تدميره بالكامل"، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

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