الكاظمي: أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها للمواطنين الأولوية القصوى

2022/04/10 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، على أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها الأولوية القصوى.

وفي بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قال، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، خصص لمناقشة وضع الطاقة الكهربائية، وأعمال الصيانة المطلوبة، وآليات توفير الوقود والتخصيصات المالية، فضلاً عن الخطط الأمنية اللازمة لحماية أبراج الطاقة”، لافتا الى أن “المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة قدموا شرحاً مفصلاً عن وضع المنظومة الكهربائية، والاحتياجات المطلوبة، وما تم تنفيذه من التوجيهات التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء في الاجتماعات السابقة بخصوص الكهرباء”.

وأضاف، أن “الكاظمي شدد على أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها للمواطنين الأولوية القصوى، ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة لمعالجة أي خلل يطرأ على المنظومة الكهربائية، وأن تكون هناك دوماً حلول حاضرة لأي أزمة طارئة، وجدد توجيهاته السابقة بخصوص تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لتلبية كل متطلبات الكهرباء من الوقود والمحولات وحماية أبراج الطاقة، وبما يسهم في توفير التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف القادمة والتخفيف عن كاهل المواطنين”.

ووفقاً للبيان فقد “جرى خلال الاجتماع التأكيد على إكمال التنسيق مع الجانب الإيراني، بخصوص توفير الغاز الإيراني لاستمرار معدلات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف”.

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